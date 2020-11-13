永豐餘(1907)董事會通過2020年前三季財報，第三季營運業內外皆美，稅後淨利跳增至22.15億元、每股盈餘（EPS）1.33元，帶動前三季稅後淨利倍增至41.17億元、每股盈餘2.48元，雙創歷史新高，成長動能亮麗。

永豐餘將於下午召開法說會，說明營運概況及展望。不過，績優題材已激勵今（13）日股價開高後攻上漲停價22.7元，創2000年2月底以來近20年9個月新高。隨後漲勢略有收斂，仍維持逾6.5％漲幅，領漲造紙類股，截至10點20分成交量突破3.24萬張。

永豐餘前三季合併營收523.26億元、年減5.58％，雖為近3年同期低點，但毛利率19.7％、營益率6.98％，分創同期新高及近18年同期高點。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利41.17億元、年增近1.24倍，每股盈餘2.48元，雙創同期新高。

以此推算，永豐餘第三季合併營收187.88億元，季增8.32％、年減1.61％，但毛利率20.38％、8.01％，分創歷史新高及16年新高。配合業外收益助攻，歸屬母公司稅後淨利22.15億元，季增達74.92％、年增達87.86％，每股盈餘1.33元，雙創歷史新高。

據了解，永豐餘第三季營運業內外皆美，主要受惠工紙、家紙事業群及其他產業營運表現出色，帶動本業獲利表現強勁，配合業外認列永豐餘北京家紙處分收益、江陰紙廠徵收補償費用等挹注，帶動第三季及前三季整體獲利同步改寫新高。

(時報資訊)