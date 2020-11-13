美國總統川普將在明年1月20日卸任，但川普至今不承認敗選並宣稱將全面展開法律大戰，更在9日突辭退國防部長埃斯珀（Mark Esper），引起各界譁然。元智大學社會暨政策科學學系教授陳勁甫認為，川普固然有出兵可能性，但美國有《戰爭權力法》（War Powers Act）可制衡，故其動用軍事的可能性不高，把埃斯珀炒掉應該只是川普單純在發洩情緒。

陳勁甫接受香港媒體《中評社》專訪表示，針對川普辭退埃斯珀的消息，各方有不同解讀與揣測，但他認為真的出兵的機率不高，因為目前看來中國大陸也不會配合美國，給美國借題發揮的空間；此外，美國的《戰爭權力法》規定總統派出軍隊前48小時必須通知國會，若未經授權，不得在當地停留超過60天。

陳勁甫直言，他認為並且希望川普辭退埃斯珀的動作只是單純發洩情緒，就像他的招牌名言「You’re fired!」反正他卸任前都是總統，他享有這個權力能把所有不喜歡的人都換掉；尤其國防部長牽涉軍隊權力，不僅是他撤換的大好良機，更能藉機煽動輿論與民粹。

至於川普會不會「瘋狂出兵」以鞏固自身總統位？陳勁甫分析，按照權力結構而言，軍隊是用來保護外部國家對本國所產生之威脅，屬於總統與國防部長的權責，然一旦對內調動軍隊，那就是川普在「擁兵自重」，也就是川普動用軍隊以「謀私」。依據美國的軍人素養，不見得會盲目配合，畢竟這會在憲政產生極大爭議，故大選後美國南北戰爭的歷史應不會重演。

(中時新聞網)