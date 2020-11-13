行政院發言人丁怡銘錯指台北冠軍牛肉麵店用萊牛，因為連續失誤而犯眾怒，但稍早行政院蘇貞昌表示，丁怡銘知錯能改善莫大焉。不過，網路觀察家朱學恒今（13）日又揪出他的錯，叫秘書上班處理個人私務，此行為可能涉及公器私用的問題。

朱學恒今在臉書上發文指出，丁怡銘叫秘書上班處理個人私務，有沒有公器私用？不是說要親自訂嗎？親自的意思是親自叫你秘書在上班時間領人民薪水訂嗎？地址寫寄到行政院發言人室，請問門口警衛會不會代收？你叫領人民納稅錢的警察幫你收私人包裹，這叫有政府會作事嗎？

朱學恒爆氣結論說，「騙一次不夠，還要騙，還要用公家人力做你私人事情，要不要臉啊？」有內行網友質疑，「公家單位一個人只能報80元，可以查查他們之前怎麼核銷的？」、「看起來平時報公帳報得很順手啊，要不要查一下報銷明細？」

其他網友則留言狂酸，「沒有最扯只有更扯的超讚政院團隊」、「國家級抹黑，當然要用公家的錢啊」、「習慣性打統編，表示平常都是公私帳不分」、「我出包，你買單」、「換不同顏色，大概就下台謝罪了」、「闖了禍不知所措越描越黑」、「丁丁是個人才」。

(中時新聞網)