momo富邦媒13日早上8點同步官網現貨開賣iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max，同時祭出「銀行最高回饋3,999」、「舊機回收最高送26,600」、「搭配台哥大門號最高回饋24,000」以及「富邦momo卡免登記5％無上限」等優惠促銷活動。

iPhone12系列第二波新機再掀買氣。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網於11月6日開放預購iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max，開跑5分鐘即預購一空，iPhone 12 Pro Max太平洋藍獲得人氣王，又以256G最受青睞，其次是128G、512G。

富邦媒表示，11月6日開放預購後，10分鐘momo站上即湧進較日均成長5倍人流。具備iPhone 歷來最高像素的iPhone 12 Pro Max成果粉鎖定機款，其中話題新色太平洋藍展現高人氣，最搶手容量為256G，其次依序為128G、512G。

而擁有輕巧機身的iPhone 12 mini以清新感十足的綠色，以及低調不失個性的黑色最受果粉喜愛，容量上則是128G為首選。

瞄準此波換機潮，momo不手軟推出多重好康，包含「銀行回饋」11月13日指定刷星展銀行信用卡累積分期滿36,000元，限量登記送刷卡金3,999元；滿26,000元登記贈刷卡金2,888元，台新、玉山等多家銀行加入滿額登記回饋活動，富邦momo卡友更享免登記5％回饋無上限。

momo APP也在線上操作舊機回收服務，近10大品牌手機適用，最高可回饋26,600紅利金，換機同時延續舊機價值。momo也鎖定想趁著此波升級5G的消費需求，結合集團資源推出「搭配台哥大門號享回饋」活動，於momo購物網活動頁登記續約48期、月租費1599元的5G吃到飽方案，享24,000momo幣回饋。

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