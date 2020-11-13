亞太電信今（13）日一支獨秀，是唯一針對蘋果（Apple）iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini舉辦開賣活動的電信商，並且推出排隊前30名的消費者，可享買iPhone 12 Pro Max送iPhone 12 mini的優惠。由於排隊頭香果粉是亞太電信忠實客戶，活動現場直接將贈送的iPhone 12 mini從64GB升級到256GB，讓頭香果粉超級驚喜！

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧今日在活動中指出，亞太電信延續要舉辦最有話題性活動的目標，加上今年iPhone 12系列推出時適逢5G，也是別具意義，因此亞太電信針對iPhone 12 Pro Max推出了買大送小的優惠，很開心今日又看見有不少多年來持續支持亞太電信的消費者現身。

今日在亞太電信排隊搶得頭香的消費者葉先生，徹夜排隊超過70小時，一次帶走iPhone 12 Pro Max太平洋藍款式（128GB），原本贈送的iPhone 12 mini 也從64GB被副總鄧美慧瞬間升級加碼至256GB，再加上今日入手的還包含市價近7000的娛樂無限包，現賺超過3萬元，可說是福利滿滿。

因iPhone 12系列今日已全面上市，亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧也回應了至今的銷售狀況與展望。她指出，iPhone 12中，Pro款式目前約僅滿足6成訂單，消費者有的仍在等待特定顏色、容量的款式，期待很快能緩解缺貨的情況。

不同於其他電信商，亞太電信是唯一提供消費者購買iPhone 12系列可選4G或5G方案的業者。鄧美慧指出，以新申辦的iPhone 12系列的用戶來說，選擇4G或是5G方案的消費者比例約各佔一半，而若是選擇5G方案的消費者，多以1399方案為主。

在iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini開賣活動後，亞太電信今日起至11月15日也將於Gt智慧生活台北三創門市展開5G體驗活動，提供民眾可以現場感受有趣AR/VR以及Gt TV 5G Land智慧娛樂應用服務，還可獲得精美小禮物帶回家。門市現場也提供5G 7日體驗卡申辦服務，有需求的消費者可以參考。未來，5G體驗活動也將在台北、高雄、台中等戶外場地巡迴舉辦，消費者可以期待。

(科技)