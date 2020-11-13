「大鬍子」哈登又開始營造火箭內部一團和氣的假象了嗎？謠傳已跟哈登不合，更跟火箭高層提出交易申請的「忍者龜」韋斯布魯克，13日歡慶自己32歲生日，哈登也在第一時間獻上生日快樂祝福，更用「一切如故」形容兩人當前關係。

哈登是在個人IG貼出自己跟韋斯布魯克躺在沙發上的合照，且寫著，「WEST WEST WEST WEST(韋斯布魯克的暱稱)！我的兄弟生日快樂，一切如故！」韋斯布魯克也馬上回應，「感謝兄弟！」似乎暗示著兩人之間的好友關係並未生變。

問題是《The Athletic》在12日才撰文爆料，韋斯布魯克曾在上季期間批評哈登，期望哈登可以扛下更多責任，卻沒被哈登接受，證明兩人之間早有矛盾，甚至兩人都認為火箭的前景堪憂，也讓韋斯布魯克提前做好離開休士頓的心理準備。

有趣的是，火箭也在官推上祝賀韋斯布魯克生日快樂，卻遭到球迷無情留言痛批，包含火箭送他的生日禮物是把他換回雷霆、在他離開前趕緊送上祝福、讓我們祝福他有一個美好交易、他甚至都不喜歡你們等等，都在嘲諷火箭太過虛情假意。

(中時 )