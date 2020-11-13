民眾陳情居家檢疫、隔離收到北市府贈送的防疫關懷包，但內容物跟宣傳樣本差很大，質疑是否遭調包或被人私吞，市議員羅智強13日查證發現，關懷包確實縮水，連說好的影音平台註冊序號跟500元電子書購物金都「偷偷取消」，讓里幹事壓力很大，痛批市府打腫臉充胖子。北市民政局對此回應，各階段內容物隨民間捐贈及預算不同。

新冠肺炎疫情爆發以來，北市自1月25日至11月12日累計有8.6萬人次居家檢疫、隔離，3月5日起市府開始發送關懷包，市長柯文哲還親自宣傳關懷包，讓民眾感受到市府對於居家隔離、檢疫市民的用心。

有民眾向羅智強陳情，明明10月回來的朋友還有送泡麵，怎麼到了11月，泡麵就消失了？而市府發出的新聞稿中，除了食物及防疫用品外，還強調會「加送影音平台20天的儲值序號、電子書平台價值500元的購物金、線上雜誌免費1個月體驗等超值好康，讓檢疫民眾能在家待好待滿，度過充實、安心又安全的14天檢疫期。」如今也偷偷取消。

羅智強指出，居檢民眾認為關懷包不如市府宣傳的豪華，產生「與廣告不符」的想法，甚至質疑是不是有人從中獲利，讓幫忙發送關懷包的里幹事非常無奈、莫名背黑鍋。

他痛批，市府打腫臉充胖子，若真的沒錢，應該再出面宣傳一次，讓關懷包回歸防疫使用，宣布減少的內容物，才不會陷基層於不義。

對此，民政局區域監督科長郭素蓉解釋，關懷包內容物因民間捐贈及預算，每一個階段不一樣，另每位里幹事平均服務189位居檢、隔離民眾，體恤發送辛苦減輕關懷包重量。

(中時 )