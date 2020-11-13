聯德控股-KY(4912)公布第3季財報，在運動器材持續出貨，加上汽車零件毛利率上升，單季稅後淨利1.35億元，創下7季以來新高，每股盈餘2.88元。累計前3季每股盈餘5.76元，由於目前美系手機客戶供應商交接呈現青黃不接，新機良率仍待提升，在相關問題解決後，手機營收將大幅攀升，目前手上除第4季發表的兩個機種外，明年至少還有一個新機種開案，加上運動健身器材訂單，2021年營收及獲利將呈現強勁爆發力。

聯德控股-KY第3季單季營收15.74億元，來到今年最高，毛利率回升到25％，優於上季22.08％及去年同期19.72％，主要原物料價格下降，汽車零件毛利率上升，稅後淨利1.35億元，創下7季以來新高，每股盈餘2.88元。前3季營收36.16億元，稅後淨利2.72億元，每股盈餘5.76元。第3季損益尚未認列處分林口土地利益，預計第4季可望認列入帳。

公司10月營收不如預期，主要來自於手機客戶拉貨遲緩，據瞭解，客戶供應商改變，呈現青黃不接，加上本身手機良率仍待提升，壓抑出貨力道。但因為供應商的轉變，讓聯德控股-KY反倒增加一支新的手機機種，目前市場呈現缺貨情況，只要良率改善，接下來拉貨動能可期，明年第1季可望淡季不淡。

聯德控股-KY取得美系T客戶的智慧健身器材，11月出貨量達到4000台，等於去年全年的出貨量，預計明年1月可以達到6000台的出貨量，5月後每月上看1萬台。不過，目前最大問題還是在於產能不足，供需吃緊狀況下，公司持續進行擴增產線計畫，預期明年健身器材出貨量呈現數倍成長。

(時報資訊)