賓士汽車希望在電動車時代重新定義豪華轎車，母公司戴姆勒執行長凱倫紐斯(Kaellenius)在專訪中指出，賓士未來五年將成為規模較小的公司，並從基於軟體的服務獲得經常性收入。

凱倫紐斯周四指出，公司未來五年將成為較小的公司，我們將在根本上改變動力系統。工作機會將消失，因為建造一電動車所需時間將低於建造傳統的燃油汽車。

據業界分析，電動車電池和引擎需有200個組件，而在燃油車在引擎和傳動上則需要至少1400個組件。

要擺脫汽油依賴，車商必須倍增效率，以便釋出資源來建造電動和自駕車，凱倫紐斯表示，正在招募新的軟體工程師和電池化學的專家；奢華不再是透過富裕和過度來定義，而是透過永續和效率來定義。

賓士正在透過其F1一級方程式賽車的團隊專家來打造旗EQXX電動車，目標打造最有效率的電動車，僅需一次充電，即能從德國司徒加行駛到法國馬賽。

賓士汽車由卡爾賓士(Carl Benz)在1886年創立，並專利首個燃油動力引擎，至今已有超過百年歷史。

(時報資訊)