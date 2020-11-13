韓國三大電信商不約而同，都在今日開放預約，讓韓國果粉可提前選擇適合自己iPhone新手機。

蘋果電腦日前公布，韓國iPhone 12首賣日期為20日，雖然距今還有一星期左右時間，根據產業分析師統計，約有50萬韓國果粉已迫不急待，早早就去預購最新款iPhone手機。

這次蘋果新手機推出iPhone 12 Pro，iPhone 12 Pro Max，以及iPhone 12，iPhone 12 mini，共4種不同大小與規格機種

以iPhone 12 mini來說，是蘋果新手機產品中最小的一支，其螢幕只有5.4吋，常規一般螢幕則是6.1吋大小。但麻雀雖小五臟俱全，iPhone 12 mini相機規格與iPhone 12相同，一樣也不缺。iPhone 12 Pro Max 6.7吋的螢幕最大，與iPhone 12 Pro一樣，都後置3顆鏡頭。

售價方面，跟iPhone 12 Pro Max動輒149萬韓元比起來，iPhone 12 mini 64GB最便宜，賣95萬韓元約850美金。

韓國當地手機業者也希望新iPhone採用的5G規格，能吸引消費者將自己手機更換成5G系統。韓國政府統計，截至9月底韓國全國5100萬人中，已有約18%也就是920萬韓國人已在使用5G。韓國Hana Financial Investment研究報告預估，至今年底韓國5G使用者將超過1200萬人。

(時報資訊)