雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受惠暑期國旅暢旺、行銷措施及振興效益助攻，2020年第三季營運稅後淨利0.3億元、每股盈餘（EPS）0.41元，較第二季虧損谷底強彈、並優於去年同期，創近3年同期高點。展望本季，公司看好營運仍有機會維持疫前水準。

雲品第三季合併營收4.6億元，季增達89.64％、年減10.18％。不過，毛利率27.87％、營益率8.52％，除較第二季負1.94％、負29.21％谷底大幅由虧轉盈，更優於去年同期25.58％、3.78％，本業營運自谷底彈升。

在本業獲利躍升帶動下，雲品第三季業外雖較第二季轉虧、但虧損年減達81.75％，帶動歸屬母公司稅後淨利0.3億元、年增達3.52倍，每股盈餘0.41元，優於去年同期0.09元，並較第二季虧損0.03億元、每股虧損0.04元大幅轉盈，為近3年同期高點。

雲品表示，集團積極整合內部資源，在不放無薪假、不減薪的重要政策下，有效強化營運成本、費用管控。受惠暑期國旅需求明顯升溫，配合振興三倍券、安心旅遊補助上路，以及同步祭出多項住房、餐飲優惠活動助攻，帶動第三季營運報復性反彈。

其中，第三季日月潭雲品溫泉酒店住房率達90％，遠優於去年同期72％。台北君品酒店積極拓展餐飲業務，挹注良好營運現金流，並透過各式專案盡力填補住房業務缺口，配合「君品Collection」宴會平台及委託經營管理的「皇家薇庭」業務穩定接單，均帶動營運好轉。

累計雲品前三季合併營收12.02億元、年減29.74％。毛利率20.13％、營益率負0.87％，本業仍小幅虧損、續處同期新低。在業外轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.35億元、年減68.3％，每股盈餘0.47元，雖續處同期新低，但單季營運已逐步好轉。

受惠中秋、雙十連假帶動國旅需求暢旺，雲品10月自結合併營收2.18億元，月增達45.58％、年增達8.75％，登上今年來次高、改寫同期次高。累計前10月合併營收14.21億元、年減25.69％，亦創同期次高。

雲品表示，日月潭雲品10月平均住房率連3月逾9成，且持續暢旺至明年首季，挹注營運良好動能。台北君品透過與同業、異業結盟推出多項餐飲及住房專案，持續搶攻國旅商機，帶動10月營收「雙升」改寫同期次高。

展望本季，雲品持續落實防疫措施，並看好旗下住房、宴會業務步入傳統旺季，有望展現更強勁營運動能。並持續深化集團資源整合、採取同業及異業結盟合作，積極拓展輕資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」業務。

雲品表示，雖然今年因疫情致使大型尾牙活動減少，但君品積極以保證金、最低桌數調整條件爭取訂單，配合「君品Collection」在手宴會訂單集中在本季及明年首季，隨著國旅住房與未來宴會訂單逐步認列，期待營運成績能有機會能維持疫前水平。

(時報資訊)