全球協作式應用工具製造商OnRobot推出低成本、開箱即用，並可直接用於無塵室的平行電動夾爪2FG7，降低各規模企業導入夾爪應用的成本門檻。全新推出的2FG7專為高負重需求所設計，輕巧尺寸在狹小工作場域中亦可順暢作業，且僅需數分鐘即能完成部署，適用於少量多樣的製程，能加速機台上下料、物料搬運及組裝等多種應用的投資成本回收。

OnRobot執行長Enrico Krog Iversen表示：「近年來機器人硬體零組件成本下降，但中小型製造商仍無法受益，主因即為大多數工業機器人的零組件仍相當複雜、組裝耗時。OnRobot一直以來的目標就是透過提供低成本且開箱即用的多元產品與應用程式，來實現『自動化技術全民化（democratizing automation）』；為此而生的2FG7，不但尺寸小巧，又同時滿足了高負重、高功能性以及易於編程等導入需求，以強而有力之姿加入OnRobot以通用與易用性著稱的產品線。」

用途多元的2FG7最高負重達11公斤、開合間距達74公厘，且夾爪抓力高達140牛頓，可輕鬆搬運龐大笨重的物品。儘管2FG7的外型較OnRobot RG2及RG6夾爪小巧，功能卻更為強大，精巧尺寸（156 x 158 x 180公厘）也更適用於狹小的工作場域，對於空間不足的廠房及需要近距離操作的應用環而言是一大優勢。

2FG7可與OnRobot所有產品完美整合，且無縫相容於任何一款主流的協作型或輕型工業機器人，讓各種不同生產情境的製造商都能輕易部署夾爪應用。使用方便且操作簡單的2FG7，能讓製造商減少導入過程中的零件客製化問題，加快導入流程、縮短成本回收時間；可偵測夾爪抓取情況的智慧回饋功能，也為應用部署增添更多便利。

2FG7為嚴苛生產應用而打造，不僅開箱即可使用，亦符合多項認證標準，包含IP67認證、能滿足許多製藥業及電子業作業環境要求的無塵室認證（ISO Class 5），以及ISO/TS 15066中對協作型機器人元件的風險評估標準等。

由電控馬達供電的2FG7可透過直覺式軟體介面輕鬆編程夾爪的力道、速度與動作，根據夾取物件不同亦能輕易地調整設定，適合少量多樣的生產情境。2FG7可實現相當細緻的操作，在電控馬達的精密控制下，夾爪尖端的定位精準度達0.1公厘，抓取時間為每秒200毫米，為終端用戶提供了應用部署的靈活性。相較之下，氣動式夾爪則因以氣壓調節來控制，且缺乏智慧抓取感測功能，使得力道範圍有限且精準度也較低；此外，氣動式系統所排放之汙染物也會危害工作環境的空氣品質。

(工商 )