美國國務卿蓬佩奧12日接受電台專訪，談到美國的對台政策時表示，「台灣不是中國的一部份，這是自雷根政府時就承認的對台政策」。大陸資深涉台學者李振廣認為，這顯然是蓬佩奧不負責任的胡說。作為一個即將結束任期的川普政府高官，此時這種發言是極端不負責任的，也是沒有任何效力的。

北京聯合大學台灣問題研究院副院長李振廣表示，美國總統尼克森1972年2月27日在上海與中華人民共和國國務院總理周恩來簽署《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》，簡稱《上海公報》，是中華人民共和國政府與美國政府之間所簽署的第一個聯合公報。其中，在台灣問題上，中方聲明：中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；台灣是中國的一個省，早已歸還祖國；解放台灣是中國的內政，別國無權干涉；全部美國武裝力量和軍事設施必須從台灣撤走。美方聲明：美國認識到「台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」。美對這一立場「不提出異議」。美確認最終從台灣撤走其全部軍隊和軍事設施。

除了《上海公報》，李振廣表示，根據兩岸各自的《憲法》，還有台灣的《兩岸人民關係條例》，也都表明兩岸同屬一中，可見蓬佩奧的說法完全站不住腳，只流露出個人的政治野心，在川普政府即將下台前夕，利用局勢紛亂時趁火打劫，累積個人的政治資本。

(中時 )