行政院發言人丁怡銘昨公開指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺肉品，引來業者怒控造假後旋即以錄影方式道歉。對此，行政院長蘇貞昌也致歉，表示丁怡銘卻有失誤之處，但丁也知錯了，知錯能改善莫大焉。有粉專聽到蘇貞昌的發言，氣地怒轟蘇貞昌道歉不成比例，這是大街打人小巷道歉嗎？

對於蘇貞昌的道歉，粉專「小聖蚊的治國日記」臉書發文砲轟，蘇貞昌你是不是沒搞清楚一件事情啊？今天不是丁怡銘個人出了個小包而已喔，這跟丁允恭的私德事件完全不一樣。今天是行政院為了要打臉台北市長柯文哲，搞了一個大型記者會，做了整面牆的看板來汙衊台北牛肉麵冠軍使用萊劑美牛。

該粉專更表示，結果店家自清，丁怡銘發現殺錯人之後，行政院怎麼處理？行政院完全沒有處理耶！只有丁怡銘一個人跑去買100碗麵打算私了。你是中華民國的中央政府欸，這種大街打人小巷道歉喔？

該粉專認為，蘇貞昌你應該開一個記者會跟柯文哲道歉、跟承辦牛肉麵節的工作人員道歉、跟全台的牛肉麵店家道歉、跟冠軍店家皇家傳承牛肉麵正式道歉啦！

該粉專感嘆，人家一個老老實實做生意的店家，做到可以比賽得冠軍的店家，因為你們的政治鬥爭，商譽都毀了，人家一輩子的辛苦就只值你100碗麵喔？瞧不起台灣民眾也要有個限度啦！

(中時新聞網)