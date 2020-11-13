警方初步調查肇事原因，疑因未讓車與未減速發生車禍，肇因與責任歸屬還要進一步釐清。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區13日清晨5時36分，在天助街與中工二路發生機車與公車碰撞交通事故，正要發車去載客的公車司機，與要出門上班的保全人員，在短短的一秒鐘內發生碰撞，機車騎士在撞擊公車的車身後，人車噴飛，騎士受傷送醫，警方初步調查肇事原因，疑因未讓車與未減速發生車禍，肇因與責任歸屬還要進一步釐清。

今天13日星期五，一早就出現「黑色星期五」的交通事故，一名擔任保全的60歲陳姓男子，上午五點多正要去上班，騎機車沿著中工二路往水尾巷行駛，當時交通號誌正在閃紅燈。

剛巧，48歲公車駕駛葉姓男子，開著公車出發準備開始載客工作，沿著天助街內側車道，正往朝馬路方向行駛，交通號誌閃黃燈，在各閃紅、黃燈時，可能以為清早人車稀少，在紅綠燈未亮時，各往前行駛機車、公車在路口發生碰撞。

機車騎士碰撞到公車的車身，人噴飛出去倒地受傷昏迷，警消到場後立即送醫急，公車司機酒測值為零，受傷的機車騎士酒測值待抽血檢測。

警方初步調查肇事因，疑因機車遇閃紅燈時未讓車，公車駕駛在交號誌出現閃黃燈時未減速，造成兩車碰撞，肇禍原因和責任歸屬還要進步釐清。

中市凌晨機車與公車碰撞 保全騎士昏迷送醫

(中時 )