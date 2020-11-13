今（13）日台灣消費者保護協會率隊到行政院南服中心抗議，遞交請願書。（柯宗緯攝）

今（13）日台灣消費者保護協會率隊到行政院南服中心抗議，遞交請願書。（柯宗緯攝）

直播主杏仁哥（右）表示，面對這樣的執政黨，人民勢單力薄，但呼籲人民勇敢站出來，11月22日反萊豬上凱道，不要向民進黨惡勢力低頭。（柯宗緯攝）

抗議民眾（右）一度與維安警力起口角衝突。（柯宗緯攝）

萊豬開放議題，隨著時序逼近進口日，不斷延燒。今（13）日台灣消費者保護協會率隊到行政院南服中心抗議，遞交請願書，建請政府全面拒絕含萊克多巴胺的豬及牛肉進口。不過，除了消保會外，包括挺韓、罷捷、民眾黨等團體也加入，近百人持標語、疾聲表達訴求，但有支持者與維安警力起口角衝突，場面一度失焦，所幸最後和平落幕。

台灣消費者保護協會、台灣住宅品質消費者保護協會、花蓮縣消費者保護協會及社會人士等發起抗議行動，今早聚集在行政院南部聯合服務中心門口，高喊口號「拒吃萊豬，確保食安」、高舉白布條「重啟萊豬談判」，除抗議外，也遞交請願書，表達心中憤怒與心聲，盼民意能喚醒政府，能讓人民還有機會選擇。

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚指出，主要訴求是呼籲政府重新思考萊豬進口政策，重新檢討肉品溯源與標示並再次擴大舉辦公聽會，增加檢驗把關人力，落實三管五卡並公開透明定期公告社會周知。

「我們不談政治，但政府一廂情願說要開放！」徐邦瀚強調，沒獲得善意回應的話，會繼續在官網PO出相關訊息，也行文到中央，另外透過行政院副院長每1、2個月所主持的消費者保護會議發聲。

消保會理事長楊月雲表示，這次抗爭並非反對執政黨，而是增加政府對外談判的籌碼，讓政府知道有這麼多人反對，「我們的聲音出去，政府講話也會多出力量」。

今除了公民團體外，也有挺韓、罷捷、民眾黨等團體到場力挺。楊月雲強調，抗議行動是「開放的」，任何人來表達意見都歡迎，但不希望混淆視聽，怕抗議萊豬主題失焦。

「我們真的沉默不下來，簡直欲哭無淚，想到下一代很難過。」直播主杏仁哥表示，面對這樣的執政黨，人民勢單力薄，但呼籲人民勇敢站出來，11月22日反萊豬上凱道，不要向民進黨惡勢力低頭。

民眾黨立委張其祿高雄服務處主任陳語倢、民眾黨三民服務處主任李佳玲也到場聲援指出，源頭管理、明白標示是民眾黨對萊豬最基本的要求，但蔡政府卻始終不回應民意。估計12月中，立法院院會將對萊豬進口案進行表決，反對吃萊豬的民眾都應該對執政黨的立法委員、政治人物清楚表達拒吃萊豬的主張，要求民意代表真正要能代表民意，阻止民眾反對的政策。

(中時 )