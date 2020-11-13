老翁殺死同居女友遭判無期徒刑定讞。（示意圖/達志影像）

雲林楊姓男子與小他16歲的陳女同居，去年因對方提分手，他不斷想到與陳女同居的人生最快樂時光就要消失殆盡，竟將她殺死；最高法院維持歷審判決，考量他已71歲判處無期徒刑依法須執行逾25年，可令他與社會長期隔絕，將他依殺人罪判處無期徒刑定讞。

判決指出，楊男因對陳女實施家庭暴力行為，經法院核發民事暫時保護令，裁定命他不得對陳女實施家庭暴力行為，但他因懷疑陳女另結新歡，心生怨恨，致萌生殺意，竟在去年7月17日上午前往陳女上班必經的農會工作地點附近埋伏，預謀殺害她。

陳女出現後，楊隨即在農會停車場內用鋼刀接續朝陳女刺擊7刀，其中1刀從陳女左上臂經由肩關節刺入深及左胸，傷及左臂動脈併大量出血合併周圍軟組織血腫，導致大量出血，經送醫後因出血性休克併多重器官衰竭，不治死亡。

楊男否認有殺人之犯意，辯稱只是想要教訓陳女，但法官認定他在案發前幾天刻意購買行凶所用之鋼刀，並選擇陳女上班前之時間及上班地點之停車場，作為行兇之時間及地點，整個行兇過程僅短短10秒鐘，顯示預謀犯案而非臨時起意。

法官當庭勘驗後發現，楊男以反握刀柄方式，出力方向偏向直線型、力道比較犀利，所以比正握方式攻擊力強，本件刀刃長18公分居然經過堅硬之肩關節猶能全段刺入陳女體內，可見用力之猛，殺意之堅，楊男有殺人犯意。

歷審認為楊男手段凶殘，並造成無可彌補之損害，但死刑具有不可逆性，且無期徒刑依法須執行逾25年尚須有悛悔實據者，始得假釋出獄，楊男無剝奪被告生命而與社會永久隔離之必要，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )