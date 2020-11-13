真心換絕情！彰化縣北斗鎮某禮儀社曹姓業者，與妻子結縭13年，為了求男丁，妻子在8年內連生了6個女兒，仍無法如願；曹妻去年無意間在禮儀社內電腦發現丈夫與女子性交影片，細看女子竟是禮儀社員工，平日負責在法會上彈琴的已婚女琴師，曹妻悲憤不已，對兩人提告，獲賠精神慰撫金100萬元。

根據判決書，曹男與妻子2007年9月結婚至今，並在北斗鎮經營禮儀社，因傳統觀念需要男丁子嗣，曹妻配合丈夫，結婚後至2015年9月共8年之間，陸續生了6名女兒。

曹妻為了照顧6個女兒，十分辛勞，不料曹男竟不顧夫妻之情，在2017年9、10月間，與禮儀社內的洪姓女員工前往彰化市汽車旅館發生性行為2次；由於曹男偷偷竊錄自己與女員工偷腥的性愛畫面，並存檔在公司辦公室電腦內「回味」，曹妻去年7月某日傍晚使用電腦時，無意間發現檔案，既震驚又憤怒，除了對兩人提告，目前也正在與曹男談離婚。

對於曹妻要求賠償，曹男沒有辯解表示同意。洪女則稱，原本三方已談妥以60萬元和解，她付給曹妻40萬元、曹男付20萬元，前提是所有事情不能公開；但如今對簿公堂，自己沒了工作，無力償還40萬元，希望能減少為20萬元。

審理法官認為，曹妻婚後8年間與丈夫曹男連生6女，身兼工作與養育多名女兒之辛勞，卻因曹男與洪女2人通姦行為，致婚姻瀕臨破碎，還需扶養6名未成年女兒，獲悉配偶與熟識友人通姦後，精神痛苦，認定曹男與洪女發生婚外性行為，明確損害曹妻配偶權益，情節重大。

法官審酌，曹妻婚後擔任護理師、薪資3.7萬元，曹男從事殯葬服務業，月入約4萬元，洪女已婚育有3名子女、其中1人已成年，在超度法會彈琴，月入約4萬元，判賠曹男與洪女應賠償曹妻100萬元。全案仍可上訴。

(中時 )