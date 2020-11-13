今天是黑色星期五，7-11限時3天推出優惠活動，熱英式紅茶20杯、卡布奇諾熱咖啡15杯都是500元，另也有指定零食買5送5的優惠；而全家則是從今天起連3周的周末，會員到門市消費後滿額滿500元就回饋100元購物金，上述活動皆有限量。

限定3天！熱英式紅茶20杯、卡布奇諾熱咖啡15杯都是500元。（圖／翻攝自小七官網）

超商7-Eleven「13號星期五」的優惠活動來了！即日起至15日起，實體門市CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱） 45元皆是第二杯五折，限定飲品則是第二件五折，其中包括立頓原味奶茶l和老虎堂黑糖厚奶等；還有部分飲品是第二件5元。

而OPEN POINT行動隨時取則有「卡布奇諾熱咖啡15杯500元」、「現萃茶熱英式紅茶20杯500元」及「熱黑糖珍珠撞奶5杯225元」的優惠，上述三款飲料都是限量1萬組，卡布奇諾最高省175元、熱紅茶則是200元。此外，還有指定零食買5送5，限量2千組，每個會員帳號限購2組。

而全家便利商店針對黑色星期五也有推出限定優惠，包括光泉巧克力牛乳、黑糖紅棗木耳、UCC無糖咖啡以及可樂ZERO等；另也有各式零食、巧克力的組合優惠價可以選購。此外，從今天起連續三週的週末（五、六、日），會員來全家消費滿500元就回饋100元購物金。

(中時新聞網)