勇士隊猛將弗里曼(Freddie Freeman)今年一度染上新冠肺炎，發燒到40度走過鬼門關，不過在開季前迅速復原，不僅全勤打了60場比賽，還繳出高檔的表現，生涯首度獲得國聯年度MVP，也是勇士相隔21年後再有選手摘下這重要獎項。

「我作夢都想不到會贏得MVP，」弗里曼在得知獲選當下喜不自勝，「當我還小的時候，會夢想有一天出現在電視上，就像我當時在電視上看到的球星，當這一天來臨，一切都太神奇了，我前幾年也過得很棒，但今年什麼好事都發生了。」

弗里曼在今年7月染上肺炎，他透露當時燒到華氏104.5度(約攝氏40.3度)，還不斷向上天祈禱「不要帶走我…」，之後弗里曼大約2周後康復，約在開幕戰前6天迅速回到球場練球趕上開季，順利打滿60場比賽，打擊率3成41、13轟、53分打點、整體攻擊指數（OPS）1.102皆為國聯第2高，23支二壘打、51得分都是大聯盟最高，帶領勇士前往季後賽。

「這真得很神奇，看看我前2周是怎麼開始的，我只想快速恢復，當我只有5天時間準備，沒有太多時間自我懷疑。」前15戰弗里曼打擊率僅2成、敲出2轟，從8月9日過後他打擊率高達3成84，有11轟還有全大聯盟最佳的1.220 OPS。

弗里曼在過去4個球季都在年度MVP票選中進入前10名，今年他獲得28張第一名選票、2張第二名選票，幾乎壓倒性擊敗道奇隊貝茲(Mookie Betts)、教士馬恰多(Manny Machado)等勁敵，生涯首度摘下年度MVP獎項，他也是勇士隊史第6人、第7座，上一人是1999年的瓊斯（Chipper Jones），隊史相隔21年再有人獲選。

(中時 )