桃園療養院成立腦醫學中心，並聘任陽明大學數位醫學中心主任楊智傑為中心主任，於13日舉行腦醫學中心揭牌儀式，透過高科技提升患者治療的效率，而揭牌當日也邀請各地的專家齊聚一堂，探討智慧精神醫療與先進腦醫學的最近發展。

楊智傑團隊研發的智慧腦影像診斷平台，可運用人工智慧腦影像判讀精神疾病，專用在思覺失調症診斷，準確度高達91.7％。另外，成癮等精神疾病常有睡眠問題，傳統睡眠中心需於醫院過夜接受檢查，但現在僅需運用穿戴式裝置收集個案的血氧濃度、動作與心電訊號的醫療大數據，透過網際網路傳輸數據，以AI人工智慧判讀，患者在家中就可以接受睡眠檢查，大幅降低成本且提高評估效率，可幫助更多病患改善睡眠，減少成癮問題與憂鬱等精神症狀。

桃療將以人工智慧物聯網應用於精神醫學相關研究與臨床服務，並研究精神疾病大腦圖譜，分析大腦與其他生理訊號，以深度學習演算法，協助精神疾病診斷與治療，同時發展智慧腦影像診斷平台，將精神科診斷科學化。

未來陽明大學腦科學研究所、陽明大學數位醫療中心以及交大智慧醫療推動中心，將與桃園療養院腦醫學研究所密切合作，運用智慧科技於精神疾病之治療與診斷，盼能全面提升醫療照護品質，提供患者更高品質的治療。

(中時 )