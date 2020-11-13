行政院發言人丁怡銘昨指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，業者出示未檢出萊克多巴胺證明，隨後丁怡銘登門道歉，行政院長蘇貞昌今力挺丁怡銘。對此，國民黨批評，丁怡銘不只傷害業者聲譽，也主導製作並散佈梗圖攻擊在野黨與媒體，顯然成為製造誤導性假訊息的慣犯，應下台負責，蘇揆不該一昧護航。

國民黨今天舉行「政院發言人成名符其實造謠者，不該下台嗎？」記者會，文傳會主委王育敏痛批，行政院發言人室幕僚日前被媒體踢爆，製作攻擊在野黨與媒體的匿名性梗圖，昨天政院發言人丁怡銘又栽贓冠軍牛肉麵使用萊牛，政院發言人室成了名符其實的造謠者，要求丁怡銘下台負責。

對於行政院長蘇貞昌上午力挺丁怡銘，指知錯能改善莫大焉，王育敏深感遺憾，批評蘇揆雙重標準，過去蘇揆震怒後，台南市警察局長就得走人，若丁怡銘非蘇揆愛將，蘇揆還能如此輕易原諒嗎？

文傳會副主委黃子哲嘲諷，過去蘇揆給人霸氣形象，如今碰到丁怡銘就變成慈善老伯伯，呼籲蘇揆不要再袒護自己人，而丁怡銘若沒有卡稱，就不要做政院發言人，否則只會讓政院蒙羞。

文傳會副主委王鴻薇抨擊，台北市長柯文哲昨針對萊豬進口提出質疑，顯然政院有備而來，丁怡銘藉台北牛肉麵節打臉柯市府，撒謊指「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，影響店家聲譽與形象，後來丁怡銘登門道歉，並下訂100碗，付款時卻打統編，濫用公帑做危機處理，無法接受「你作秀，我買單」。

黃子哲則秀出「有銘無實」梗圖，諷刺丁怡銘從頭到尾都在扯謊，質疑這難道就是政院發言人化妝師的工作與職責嗎？丁怡銘向牛肉麵店家道歉後，卻要拿納稅人的錢買單，砲轟現在的行政院發言人體系，是「小編加統編」，等於「謊話連篇」。

(中時 )