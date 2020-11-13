螞蟻集團上市遇阻 傳習近平親自喊停 11:192020/11/13 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 螞蟻集團大規模的陸港兩地上市計畫緊急喊停，華爾街日報引述知情人士說法稱，是大陸國家主席習近平親自做出此決定，指示監管機構重新審查螞蟻上市，以及要求螞蟻暫停上市。 報導稱，在馬雲在10月底於上海外灘的演講對大陸金融監管環境提出許多質疑，而在演講結束的幾天後，習近平就下令監管機構進行調查。 報導指出，這起事件將大陸最著名企業家與政權之間的緊張關係升溫至最高點，當前大陸政府明顯對阿里系在金融方面的強大影響力與成長感到不安。 (工商 ) #喊停 #螞蟻集團 #監管機構 #習近平 #演講 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬雲狂言害螞蟻IPO夢碎 達里歐卻喊支持北京嚴管市場 21:302020/11/11 財經 紫光集團遭財務評估 3檔存續債跌逾3成 11:432020/11/12 財經 紫光集團存續債崩跌 傳北京介入債務處理 04:102020/11/13 全球財經 國企再爆雷 永煤無預警違約 04:102020/11/13 全球財經 陸港觀盤－螞蟻的穩妥創新、擁抱監管之路 04:092020/11/11 全球財經 京城集團砸60億 買台南萬坪土地 04:102020/11/13 產業．科技 連股價都在打折 陸「雙11」概念股跌 14:562020/11/11 兩岸 聯強集團旗下通達智能運籌 擴大與直銷龍頭授權服務 16:392020/11/12 財經 元大集團旗下6公司 皆獲運動企業認證標章 10:592020/11/13 財經 為總統寶座豁出去了 親綠學者曝：川普將出大絕招 09:592020/11/12 政治 財經熱門新聞 《國際政治》NBC：拜登料將拿下亞利桑那州11張選舉人票 - 財經 - 時報資訊 存股族小心 這檔金融股又踩雷 專家爆2大要害 - 財經 非洲挖到石油「油價會降」？中油霸氣回一句 - 財經 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 財經 費時八年… RCEP將完成簽署 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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