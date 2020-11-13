螞蟻集團大規模的陸港兩地上市計畫緊急喊停，華爾街日報引述知情人士說法稱，是大陸國家主席習近平親自做出此決定，指示監管機構重新審查螞蟻上市，以及要求螞蟻暫停上市。

報導稱，在馬雲在10月底於上海外灘的演講對大陸金融監管環境提出許多質疑，而在演講結束的幾天後，習近平就下令監管機構進行調查。

報導指出，這起事件將大陸最著名企業家與政權之間的緊張關係升溫至最高點，當前大陸政府明顯對阿里系在金融方面的強大影響力與成長感到不安。

(工商 )