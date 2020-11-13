「皇家傳承」總經理陳家斌（右）上午表示，蘇貞昌的道歉「收到了」。（王揚傑攝）

行政院發言人丁怡銘指台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」採用萊劑美牛，遭業者提報告打臉，台北市副市長黃珊珊昨（12日）晚到板橋總店打氣，並現場下訂百碗牛肉麵，贈送每日來店前20名顧客。店家則決定每天加碼10碗。

今天上午，家住中和的柯先生帶著老婆9時就到場排隊，搶得頭香，柯先生說，行政院說講錯話，不過事後有道歉就好了，今天就是來挺店家。

「皇家傳承」總經理陳家斌表示，這次事件不止影響他的店家，會引起關注，代表國人的健康真的需要政府替我們好好把關。昨天事情發生後，一開始店家接受到不少不理性民眾的謾罵和網路留言，昨天中午被退貨了近二分之一。

陳家斌說，早上蘇貞昌院長有向店家致歉，他的致歉店家「收到了」，但店家絕不輕易為萊牛背書，這事件影響的是整個使用美牛的所有產業，所以政府更應該嚴謹做好進口管控。店家要的不是道歉，而事實的澄清，怎樣讓國人對美牛的消費，在食用上安全無虞才是最重要。

陳家斌強調，作為商家我們不問藍綠、不問政治，用心做好每一碗牛肉麵，這樣才對得起連續在牛肉麵節獲得4個冠軍。昨天行政院拿一個店家說美牛，是非常不應該，等於要店家為美牛背書，這部分店家不認同，同時與事實違背。

(中時 )