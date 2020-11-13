全國超過1100所國中小學操場跑道年久失修，有的跑道隆起、有的長青苔，但教育部體育署每年補助學校修繕跑到總經費約2億元，僅能協助40所學校修繕操場和跑道，若要全部學校跑道改善完畢須花近28年，民進黨立委黃國書、賴惠員、周春米、黃世杰今呼籲體育署，研擬全國中小學操場跑道更新專案計畫，並向行政院爭取經費推動。

根據體育署2014年普查學校設施統計，全國優先協助跑道修繕的中小學約1100所，占整體中小學的三分之一，平均一所學校修繕跑道和操場所需經費約500萬元，若全部1100所學校全部完成修繕須50億元。

周春米說，實際走訪屏東校園，發現跑道窘況讓人大吃一驚，像是有學校老舊教室改善後，導致操場變形；另外，有學校因跑道狀況不佳，為舉辦運動會，校方向地方政府爭取10萬元經費，以補釘方式緊急處理，非常克難。賴惠員也說，台南有海邊的學校本來有6個跑道，其中2個跑道翻起，校方基於學生安全考量封閉。

黃國書表示，體育署每年補助學校修繕操場與跑道經費約2億元，可協助40所學校，若1100所學校都要完成跑道修繕需花28年，緩不濟急，希望體育署比照校園廁所改善專案，向行政院整取校園跑道設施改善專案計畫。

對此，體育署副署長王水文坦言，需要改善跑道的學校很多，現行預算很難全部滿足，過去體育署曾提出透過公共建設改善跑道，目前會持續努力爭取經費；至於向行政院提出專案計畫部分，會再進一步研議可行性。

(中時 )