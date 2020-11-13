政院散布「假訊息」？！ 稱北市牛肉麵冠軍用萊牛遭打臉

政院臉書官網說明(政院臉書截圖)

行政院發言人丁怡銘13日在立法院受訪。（姚志平攝）

行政院發言人丁怡銘13日在立法院受訪表示12日他有去店家道歉，也有得到老闆的諒解。（姚志平攝）

政院萊牛圖卡風波，讓牛肉麵小店家遭波及，行政院罕見在臉書官網公告，將把政院影片下架，以保護店家。

行政院昨公布圖卡，本為強調萊劑美牛在代謝後的安全性，結果台北市長柯文哲及牛肉麵小店家全遭波及，後果幾近不可收拾。行政院發言人丁怡銘不僅道歉還買上百份的牛肉麵謝罪。

今天政院臉書官網則說，行政院發言人丁怡銘12日親赴店家致歉，為免持續造成民眾誤解，保護店家，所以將昨日行政院會後記者會影片下架，特此說明。

(中時 )