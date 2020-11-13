萊牛圖卡風暴止血 政院緊急下架院會記者會影片 11:292020/11/13 中時 張理國 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院將照片中的影片下架(政院直播截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政院散布「假訊息」？！ 稱北市牛肉麵冠軍用萊牛遭打臉 訂閱影音： 中時新聞網 政院臉書官網說明(政院臉書截圖) 行政院發言人丁怡銘13日在立法院受訪。（姚志平攝） 行政院發言人丁怡銘13日在立法院受訪表示12日他有去店家道歉，也有得到老闆的諒解。（姚志平攝） 政院萊牛圖卡風波，讓牛肉麵小店家遭波及，行政院罕見在臉書官網公告，將把政院影片下架，以保護店家。 行政院昨公布圖卡，本為強調萊劑美牛在代謝後的安全性，結果台北市長柯文哲及牛肉麵小店家全遭波及，後果幾近不可收拾。行政院發言人丁怡銘不僅道歉還買上百份的牛肉麵謝罪。 今天政院臉書官網則說，行政院發言人丁怡銘12日親赴店家致歉，為免持續造成民眾誤解，保護店家，所以將昨日行政院會後記者會影片下架，特此說明。 (中時 ) #美牛 #行政院 #影片 #丁怡銘 #牛肉麵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院牛肉麵之亂 網推一招自保：小心政府隨時會陰你 07:492020/11/13 政治 萊牛圖卡風波 蘇揆：丁要深切檢討 不准有下次 12:342020/11/13 政治 丁怡銘撒大錢買麵 訂單曝光 眼尖網再提1疑點 02:582020/11/13 政治 藍營去總店綠營去老店 一個牛肉麵各自表述 12:442020/11/13 政治 政院誣陷 發言人買麵賠罪 國家機器濫殺小商家賣萊劑牛肉麵 群情憤怒 04:092020/11/13 政治要聞 政府為美豬連無辜店家都痛下殺手 葉毓蘭暴氣：還要忍民進黨多久 08:182020/11/13 政治 丁怡銘買麵賠罪道歉 學者怒轟：於事無補 00:012020/11/13 政治 皇家傳承牛肉麵遭出征 網留「五星評價」力挺抗政府 09:232020/11/13 生活 國民黨提5問 嗆農委會抖豬影片不下架 04:092020/11/13 政治要聞 看不下去 網友檢舉丁怡銘散布假消息 收到這封「回信」了 09:532020/11/13 政治 政治熱門新聞 丁怡銘買麵打統編「代誌大條」媒體人斷言：犯下3錯誤 - 政治 2024侯友宜若不出戰 媒體人爆一猛將可能再披戰袍 - 政治 行政院牛肉麵事件 網驚：國運籤居然神準預言 - 政治 美國大選結果有爆炸性發展？網預言：馬上就要換人崩潰了！ - 政治 以後進牛肉麵店第一件事？網：丁怡銘已經親自示範了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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