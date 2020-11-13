隨著美股三大指數聯袂走跌，連幾天走高並屢創29年新高點的日經指數，早盤也失去上攻動力。早上開低逾百點後，指數始終都在平盤以下震盪，空頭氣氛明顯濃厚。日經225指數早盤收25245.92點，下跌274.96點，跌幅1.08%。東證一部指數早盤暫收1697.43點，下跌28.8點，跌幅1.67%。

弱勢股方面，住友不動產(Sumitomo Realty & Development)跌近4.5%，阿爾卑斯電氣(Alps Electric)跌逾4%，趨勢科技(Trend Micro也跌近4%。

早盤最強勢個股之一，莫屬日產汽車(Nissan)，股價漲近3.5%。在新冠疫情與前董事長涉嫌短報薪資醜聞雙重打擊下，日產汽車上季大虧4.21億美元，雖然同期還有590億日圓獲利，但營收從一年前2.6兆日圓，掉到1.9兆日圓約180億美元。但公司高層誓言，在年底前日產業績要回歸成疫情之前榮景。市場買帳下，日產股價早盤表現搶眼。

其他像電子廠商荏原製作所(Ebara)漲近2%，福岡金融集團(Fukuoka Financial Group)也有近1.5%漲幅。

(時報資訊)