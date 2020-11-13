新冠肺炎疫情仍在歐美肆虐，美國航空公司赴陸航班鋭減，美國政府對此表示「不滿意」。大陸外交部發言人華春瑩周四（12日）在推特發文反駁，「1月31日，美國的新冠病例數還少於10例，一項針對中國的旅行禁令生效了。現在，美國的病例已經超過了1000萬例，卻在要求每周往中國飛100多個航班。」譏諷美國雙重標準意味明顯。

今年6月，陸美同意兩國每周各運營4個航班。截至8月，陸美間每周航班增加到了各自8班，美國聯合航空和達美航空各執飛4班。路透報導，美國航空公司表示，重新恢復飛往大陸的客運航班，從美國德州起飛，經南韓首爾飛往上海浦東。這也將使得美國航空公司執飛的陸美航班數增至每周10班。

對於目前的10個赴陸航班，美國運輸部負責航空和國際事務的副助理部長大衛肖特(David Short)11日表示，「美國並不滿意。」

肖特在航空諮詢機構亞太航空中心（CAPA）的峰會上指出，有一項陸美協議允許雙方每周執飛100多班陸美航班，「中國的航空公司和我們的航空公司有權繼續行使協議中規定的所有條款。但中國不尊重這一點。」

不過，過去9天，美國新冠肺炎確診人數均突破10萬人。美國病毒專家紛紛警吿，接下來的節假日即將到來，將可能會造成更加嚴重的病毒傳播。包括芝加哥、紐約市等均公布了相關措施，執行嚴格公共場合社交限制。

(中時 )