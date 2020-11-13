為凸顯民進黨要求道歉的荒謬，高雄巿議會國民黨團13日深深一鞠躬，向巿民說對不起「讓大家吃不到瘦肉精」。（曹明正攝）

「高雄巿民對不起！」高雄巿議會三讀通過全巿所有肉品不得檢出瘦肉精，國民黨團為凸顯民進黨要求道歉的荒謬，13日深深一鞠躬，向巿民說對不起「讓大家吃不到瘦肉精」，綠營則回批對手上演鬧劇，還唱衰台灣豬。

國民黨團總召蔡武宏率議員向巿民「道歉」表示，國民黨與無黨聯盟11日讓《高雄巿食品安全衛生管理自治條例》修正案三讀通過，凡是含瘦肉精的肉品，都不得檢出，違者處6萬以上、10萬以下罰鍰，捍衛全體巿民健康。

巿議員黃紹庭表示，三讀通過的自治條例要送中央相關主管機關核定才有效力，呼籲巿長陳其邁要像台北巿長柯文哲一樣參加行政院會表達高雄巿民的意志。但邁巿府似乎對要不要讓萊豬進到高雄巿，與巿民立場背道而馳。

因為高巿府法制局一再強調，這會牴觸中央法令。但2017年蔡英文當總統，民進黨籍的林佳龍在台中巿三讀通過帶有罰則的食安自治條例，中央卻核定表示合法，但2020年總統一樣是蔡英文，民進黨籍的陳其邁卻變成牴觸？

民進黨團書記長林智鴻反酸，國民黨上演鬧劇，根本唱衰台灣豬，對台灣國產豬沒信心，這樣的政治操作手段只會製造人民恐慌，把美豬牛萊克多巴胺的科學問題「政治化」。「噴射機式」的立法，沒實質討論，更令人遺憾。

陳其邁在議會受訪表示，自治條例通過送行政院核定，是經政務委員審查，這是有中央跟地方的分權，所以尊重中央最後核定的結果，做為地方施行的依據。至於到院會反映？他說，依法這些法規審查並不是在行政院會。

(中時 )