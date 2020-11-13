元大S&P原油正2（00672L）12日為最後交易日，成交量爆出21萬6,862張，收在平盤0.75元。金管會證期局13日公布統計，截至2020年11月12日收盤後尚有28,645名投資人持有該檔期貨ETF，流通在外張數為1,789,437張。

證期局進一步統計，該檔ETF持有50張以內之投資人占最多，累計占76.41％，而持有10張以內之投資人占41.92％；持有20張以內之投資人累計占56.87％。

元大投信指出，元大S&P原油正2ETF曾盛極一時，在外流通最高規模有400萬張，過去五日均量約11.88萬張，成交量大增近一倍，可見大部份投資人有一定程度瞭解，也把握最後交易日賣出持股。元大投信表示，投資人若於下市前未賣出，就須待由清算程序完結後方可取回以投信處理部位後的淨值之返還價格，且取得款項之時間至少需要到元大投信收到終止信託契約核准函後的42個營業日，所需時程較久。就預估時程上，該ETF清算基準日為11月24日、清算金額匯款日為12月8日，無銀行帳號供匯款者，將改以支票給付清算款。

(工商 )