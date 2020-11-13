台中市警察局第四分局擴大夜間校園周邊安全加強巡邏勤務防制犯罪，還到校園傳授學生自身防衛能力。（警方提供／盧金足台中傳真）

由於日前台南發生一名女大學生在校園旁遇害憾事，為保護學生及校園安全，台中市警察局第四分局擴大夜間校園周邊安全加強巡邏勤務防制犯罪，還到校園傳授學生自身防衛能力，由訓練教官林坤壯及警界跆拳國手王翊馨到校園示範防身術，提升學生自我保護能力。

警察局第四分局強化校園安全硬體設備檢測及安全巡邏，也製作安全宣導單以提醒學生本身外出時應結伴同行等安全事項。

針對人身安全部分，力邀警第四分局常年訓練教官林坤壯及警界跆拳國手王翊馨，到嶺東科技大學現場示範防身術。

遇襲時如何應變脫身，爭取時間離開現場求救，將可能傷害降至最低？警方安排在場外籍學生分組共同參與演練，加深印象強化記憶並熟悉動作操作。

警第四分局特別準備防身用哨子發送給在場學生隨身攜帶以備不時之需，這場防身術示範教學活動，現場同學們參與相當踴躍並表示受益良多。

台中市警察局第四分局分局長吳耀南提醒學子，校園安全不只是警方與校方共同努力合作，希望讓學生們平時即有居安思危、防患於未然之危機意識。

透過模擬各種可能情境操作可使其真實感受可能遇襲情狀，讓學生進而學習冷靜並思考因應之道，以期能夠將可能傷害降到最低，經實際操作，使在場學生留下相當深刻印象並提升自我防衛力。

(中時 )