Lakers guard Avery Bradley tells @TheAthleticNBA @Stadium he is changing representation and plans to sign with agent Charles Briscoe. He is evaluating whether to decline his $5M player option. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2020

還記得那位堅持不參加今年奧蘭多復賽的湖人後衛布雷德利嗎？《The Athletic》權威記者查拉尼亞13日搶先爆料，布雷德利突然決定更換經紀人，且計畫跟經紀人布瑞斯科簽約，進而考慮是否執行下季跟湖人的500萬美元球員選項合約。

上季效力湖人平均每場拿下8.6分、2.3籃板及2.0助攻的布雷德利，今年7月選擇放棄前往奧蘭多參加復賽，理由是他的兒子患有呼吸系統疾病，結果湖人一路殺進總冠軍賽奪下隊史第17冠，就算布雷德利沒打，應該仍可拿到總冠軍戒。

不過布雷德利這種只顧自己與家人安危的做法，確實引發不少湖人球員暗自不滿，如今突然宣布更換自己經紀人，且考慮是否執行下季跟湖人合約，就是代表他在考慮是否還要繼續待在湖人，目前看來他離隊另謀發展的可能性還是很高。

布瑞斯科目前旗下擁有湖人中鋒「魔獸」霍華、火箭前鋒努瓦巴與公牛中鋒加福德等球員，幾乎都是球隊二線或綠葉型球員，布雷德利會把自己經紀人換成布瑞斯科，或許也是希望趕緊透過布瑞斯科，找尋目前對他仍有興趣的其他球隊選擇。

(中時 )