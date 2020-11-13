以下5個星座的人EQ高，人格特質又討人喜歡，充滿吸引人的魅力，讓身邊的人不知不覺就愛上他！

▍1.金牛座

金牛的個性就是穩重又可靠，雖然話少但相處起來很舒服，金牛不一定覺得自己EQ高，反而會不斷努力讓自己變得更好，就是因為這樣的個性，又謙虛又善良，讓周遭的人都想跟他深交，但金牛在某些方面固執的個性偶爾還是讓朋友或情人無言以對。

▍2.摩羯座

摩羯雖然不愛去社交場合，但朋友卻很多，這就是因為他EQ高，他天生有聰明、勤勞、上進、懂規劃等優點，因此朋友都很欣賞他，他也願意為了周遭的人付出，卻不宣揚自己的功勞，許多人就這樣不知不覺愛上他。

▍3.獅子座

獅子因為熱愛成為眾人目光的焦點，本身的人格特質就充滿魅力，而且他又很細心，會注意大家忽略的小細節，這也讓周圍的人感覺很貼心，雖然他偶爾脾氣暴躁，但骨子裡的善良可愛還是吸引一票愛他的人。

▍4.水瓶座

水瓶的EQ非常高，而且又聰明對朋友又真誠，他最大特質就是愛嘗鮮、愛創新，追求特別的生活體驗，這也讓他整個人充滿吸引力，無論是情人或朋友只要喜歡他就離不開他了。

▍5.雙魚座

雙魚很知道如何討人開心，又不會讓人覺得他在拍馬屁，因為他非常擅長觀察人的心理，說出口的話都能說到對方的心坎裡，不但擅長稱讚人，也擅長安慰人，根本是人群中的小天使，讓人不得不愛他。

(中時新聞網)