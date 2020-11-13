果粉注意囉，蘋果（Apple）今天除了迎來iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini之外，事實上macOS Big Sur正式版也在今日推出囉。如果你是Mac用戶，可以安排時間進行升級。

蘋果本周三凌晨舉辦One More Thing發表會，除了推出搭載M1晶片的三款Mac新品之外，也宣布macOS Big Sur正式版將在11月12日正式推出，而台灣地區因為時差的緣故，也在今（13）日等到了macOS Big Sur。這一款系統不僅是專為搭載M1晶片的Mac而生，版本號跨越至11.0，也標誌著另一個全新時代（蘋果自研晶片Mac)的開始。不過當然macOS Big Sur也可提供採用英特爾晶片的Mac來升級。

蘋果官網指出，macOS Big Sur可以支援iMac 2014 年與後續機型、iMac Pro 2017 年與後續機型、Mac Pro 2013 年與後續機型、Mac mini 2014 年與後續機型、MacBook Air 2013 年與後續機型、MacBook Pro 2013 年底與後續機型，以及MacBook 2015 年與後續機型。消費者們可以透過在蘋果官網特定網頁輸入Mac的型號來確認可否升級。

macOS Big Sur正式版支援的Mac。（摘自蘋果官網）

macOS Big Sur 為使用者帶來了全面性的升級與全新設計，包含視窗邊角的彎曲率，還是色盤與各種素材，都經過調整，細節也沒有放過。可自訂的選單列具有全新「控制中心」可自桌面快速存取各種控制項目。經過更新的「通知中心」則包括更加互動的通知及經過重新設計、各種尺寸的小工具（widget），讓使用者一眼就能看到更多相關資訊。

針對 Safari，其快速 JavaScript 引擎讓它載入經常造訪網站的平均速度比 Chrome 更快了 50％。標籤頁經過重新設計可顯示更多標籤頁、依預設顯示喜愛的網站圖像來輕鬆識別開啟的標籤頁，並透過在標籤頁上移動滑鼠讓使用者快速預覽網頁。如今也內建的翻譯功能，可以七種語言偵測並翻譯整個網頁（Beta 版將提供支援英文、西班牙文、中文、法文、德文、俄文及巴西葡萄牙文的翻譯功能）。並提供全新的「隱私權報告」，將 Safari 如何保護網頁上的瀏覽活動提供更多能見度。

使用者現在可將其喜愛的對話釘選至其「訊息」列表頂部，可將搜尋結果依連結、照片及符合的字詞加以整理。現在「訊息」也新增泡泡、五彩碎紙及更多效果，為其訊息增添個人風格。使用者現在可在 Mac 上建立及自訂其 Memoji（以往只能在支援的iPhone中建立），並透過 Memoji 貼圖表達自己的心情與個人風格。

使用者只需要透過點開Mac App Store，搜尋macOS Big Sur，就可以進行下載。以MacBook Air為例，下載檔案約12.6GB。建議消費者先將電腦進行完整備份之後再行升級，以確保重要資料不會在升級過程中不慎遺失而沒有挽救的機會。

(科技)