果粉注意囉，蘋果（Apple）今天除了迎來iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini之外，事實上macOS Big Sur正式版也在今日推出囉。如果你是Mac用戶，可以安排時間進行升級。
蘋果本周三凌晨舉辦One More Thing發表會，除了推出搭載M1晶片的三款Mac新品之外，也宣布macOS Big Sur正式版將在11月12日正式推出，而台灣地區因為時差的緣故，也在今（13）日等到了macOS Big Sur。這一款系統不僅是專為搭載M1晶片的Mac而生，版本號跨越至11.0，也標誌著另一個全新時代（蘋果自研晶片Mac)的開始。不過當然macOS Big Sur也可提供採用英特爾晶片的Mac來升級。
蘋果官網指出，macOS Big Sur可以支援iMac 2014 年與後續機型、iMac Pro 2017 年與後續機型、Mac Pro 2013 年與後續機型、Mac mini 2014 年與後續機型、MacBook Air 2013 年與後續機型、MacBook Pro 2013 年底與後續機型，以及MacBook 2015 年與後續機型。消費者們可以透過在蘋果官網特定網頁輸入Mac的型號來確認可否升級。
macOS Big Sur 為使用者帶來了全面性的升級與全新設計，包含視窗邊角的彎曲率，還是色盤與各種素材，都經過調整，細節也沒有放過。可自訂的選單列具有全新「控制中心」可自桌面快速存取各種控制項目。經過更新的「通知中心」則包括更加互動的通知及經過重新設計、各種尺寸的小工具（widget），讓使用者一眼就能看到更多相關資訊。
針對 Safari，其快速 JavaScript 引擎讓它載入經常造訪網站的平均速度比 Chrome 更快了 50％。標籤頁經過重新設計可顯示更多標籤頁、依預設顯示喜愛的網站圖像來輕鬆識別開啟的標籤頁，並透過在標籤頁上移動滑鼠讓使用者快速預覽網頁。如今也內建的翻譯功能，可以七種語言偵測並翻譯整個網頁（Beta 版將提供支援英文、西班牙文、中文、法文、德文、俄文及巴西葡萄牙文的翻譯功能）。並提供全新的「隱私權報告」，將 Safari 如何保護網頁上的瀏覽活動提供更多能見度。
使用者現在可將其喜愛的對話釘選至其「訊息」列表頂部，可將搜尋結果依連結、照片及符合的字詞加以整理。現在「訊息」也新增泡泡、五彩碎紙及更多效果，為其訊息增添個人風格。使用者現在可在 Mac 上建立及自訂其 Memoji（以往只能在支援的iPhone中建立），並透過 Memoji 貼圖表達自己的心情與個人風格。
使用者只需要透過點開Mac App Store，搜尋macOS Big Sur，就可以進行下載。以MacBook Air為例，下載檔案約12.6GB。建議消費者先將電腦進行完整備份之後再行升級，以確保重要資料不會在升級過程中不慎遺失而沒有挽救的機會。
(科技)
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