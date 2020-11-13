對於多數人而言，體重減輕，是一件好事，也不會想去探究變瘦的原因，如果是增胖的話，反而會斤斤計較變胖的原因。

不明原因的增胖或是變瘦，都有可能反映出身體內部的狀態。專精減重醫學的祝年豐指出，若在沒有進行任何的減肥行為的狀態下，3個月之內，不建議體重減輕超過5公斤，如果一個月體重減輕超過5公斤，就是「急性狂瘦」；如果是在減肥的狀態下， 3個月內體重也不應該減輕超過10公斤。

如果以一天的以體重變化來觀察，在正常的情況下，早晚的體重會相差1公斤，但如果早晚的體重差距超過2公斤，就要擔心突然狂瘦或是增胖的問題了。

短時間內最常見體重狂瘦的原因，有可能是手術開刀後，身體需要消耗大量的能量，來修復身體機能；但若不是開刀，有可能是不知名疾病上身所造成的，其中以癌症的危險性較高。

像是胃癌、大腸直腸癌的病人，都有可能會合併出現食慾、胃口變差的情況，進而導致體重減輕；另一方面，體內有不正常細胞或組織增生，需要補充大量的營養，體內也會耗費過多的能量，體重自然會急遽減輕。

女性常見的甲狀腺機能亢進，也可能會造成狂瘦現象，通常甲狀腺機能亢進問題，還會同時伴隨有心悸、手抖等症狀。甲狀腺機能亢進的病人因為身體的代謝速率超過於身體所能負擔的攝取量，因此會出現體重一下子掉落的情況。

另外，病菌的感染，合併有發燒現象，也可能會造成體重下降的情況。比如說，感染到肺結核菌的病人，常會持續好幾個月輕度發燒，有時候病人不見得會有呼吸道的症狀，但體重會減輕。

還有，厭食症也有可能造成體重迅速下降。這些病人大多沒有病識感，大多是因為怕胖的心理造成厭食的毛病，從不喜歡吃東西、不吃東西，到最後吃東西後就會催吐，體重自然也會變輕。

祝年豐建議，不論是否正在進行減重，如發現體重急遽減輕，都應即刻就醫；醫師也會視病人可能的情況，進行血液常規檢查、生化及甲狀腺功能檢查，或是其他更精確的檢查，也確保自己的健康無虞。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)