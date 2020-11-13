女星蘿莉塔早年以節目《大學生了沒》出道，敢說敢言、直爽大方的她常自曝過去奇特的感情經驗，先前她在節目上自曝遇過男友看她的閨密照片DIY，最近她又透露曾和男友一起吃尾牙，結果中途男方消失，偷看手機才發現男友竟揪小三到廁所洩慾，令她傻眼。

蘿莉塔先前在《媽媽好神之俗女家務事》分享交過上班族男友，某次周末她在男友家過夜，起床後發現男友不在，走到客廳竟發現男友對著她閨密的照片DIY，讓蘿莉塔氣的出聲和男友大吵，男友則批評她管太多，蘿莉塔起初摸摸鼻子不追究，最後還是忍不住提分手。

據《聯合新聞網》報導，蘿莉塔自揭僅交過兩任男友，最後都因男方背叛分手，第二任男友有次邀蘿莉塔去他公司尾牙，吃到一半男友人間蒸發，回來後蘿莉塔偷看男友手機，才發現對方不顧她在場，邀女同事去廁所發生性關係，「他故意讓我等在外面」。

蘿莉塔更說，感情上跌過兩次跤後，讓她發誓下任男友一定要找帥的，至少不會被好友虧「男友長那樣妳還被劈喔」。而先前她和無尊在半夜視訊傳出曖昧情，蘿莉塔當時澄清：「完全是節目效果，我們沒有未來！大王請賜死，根本沒這回事。」

(中時新聞網)