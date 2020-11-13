桃園市長鄭文燦12日下午參訪工業電腦大廠研華(2395)林口物聯網智能共創園區，由董事長劉克振親自接待，展示各式最新物聯網應用方案，並向市府團隊提出正在桃園投資發展的「產業生態鏈群聚促進計畫」、推動「先進智慧醫療特區」等2大進行中計畫。

劉克振表示，研華近年朝物聯網產業發展，致力智聯網（AIoT）方案落地，將夥伴共創視為現階段首要任務。近期再投資20億元進行物聯網智能共創園區第三期工程，已於8月動工興建，預計2023年完工進駐、將作為智能服務事業群（SIoT）總部。

劉克振指出，研華近年因應趨勢提出WISE-PaaS物聯網雲服務平台，提出智慧工廠、城市、醫療、環境能源等產業發展應用方案。然而，為促使物聯網產業更為蓬勃發展，需要更多生態鏈上下游夥伴一同加入，共創更具產業深度的解決方案，加速案場應用落地。

對此，研華除展開林口園區三期建設，亦開始在桃園龜山華亞園區土地規畫工業4.0、智慧製造示範園區，同時提供產業專屬系統整合商育成服務，藉由整合林口文德、華亞2大園區視為共創平台，推廣產業生態鏈群聚促進計畫，邀請產業生態鏈上下游夥伴群聚桃園。

按研華規畫，位於林口文德路的物聯網智能共創園區，主要提供硬體研發、軟體平台共創及全球行銷與展示協同服務。至於華亞物聯網智能共創園區，則計畫提供硬體製造服務、產業系統整合商育成服務。

同時，陽明交大在桃園A19的新校地，目前已朝「先進智慧醫療特區」方向發展，以提供國內醫界、醫學界及科技界有力的共同實驗場域，將對促成台灣發展國際化醫療科技產業生態系十分關鍵。

其中，該特區內將包括醫療人工智慧（AI）、遠距醫療（Telemedicine）、全服務健檢、醫療MBA、醫療新創事業育成等服務，視為未來可發展項目。對此，研華也計畫參與部分「先進智慧醫療特區」的可發展項目。

(時報資訊)