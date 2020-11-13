群聯(8299)累計前三季獲利就已經超越去年，2家外資分別對群聯出具最新研究報告，紛紛看好其後續營運表現，日系外資維持買進評等、目標價400元，美系外資則將目標價由360元調升到380元、加碼評等。

日系外資表示，看好群聯目前的商業模式將有助於接下來的2-3年內的公司營運，展望第四季，群聯將更加積極發展未來的業務，有鑑於目前產業狀況，純模組和純控制器公司難以生存，NAND產業或NAND控制器採用率的上升將使整體市場將更加飽和，群聯正在以消費者為中心擴展其市場和工業模組，到朝向更多樣化的嵌入式OEM/遊戲模組，包括eMMC和適用於智慧手機、伺服器和遊戲機的UFS(通用快閃記憶體儲存)，而更飽和的NAND控制器市場不會影響群聯，因此，群聯毛利率相較於其他IC設計產業，將持續隨產品組合而成成長，故維持買進評等、目標價400元，看好其第四季營收增加5~10%，且毛利率會相較第三季進一步成長。

美系外資表示，群聯今年因處分合肥兆芯電子，今年每股收益上看45元，第四季NAND晶圓和模組價格似乎比預期的要穩定，到2021年隨著潛在利潤率的恢復，將持續有利於群聯營運，將群聯目標價由360元調升到380元、加碼評等。

群聯第三季單季合併營收119.34億元、季成長8.3％，因產品組合影響，毛利率23%、下降1.6個百分點，稅後淨利18.40億元、季成長約55%，單季每股獲利9.3元；累計前三季合併營收為358.55億元、稅後淨利49.15億元、年成長49.3％，光是今年前三季就已經賺贏去年全年，每股淨利達24.94元，平均毛利率26.1%、年增1.8個百分點。

(時報資訊)