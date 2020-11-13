仲量聯行全球研究部發布2020年第三季全球不動產市場報告。報告指出，儘管第三季全球經濟有逐漸反彈的趨勢，但新冠肺炎在某些區域捲土重來，再次凸顯了前景的不確定性，投資決策過程仍隨著公司繼續保持謹慎並嚴格審查長期戰略下而持續拉長。仲量聯行董事總經理趙正義表示，儘管全球不動產市場有逐漸回溫的趨勢，但疫情尚未完全平息下，特別是近期又有看到如美國或是歐洲又有新的大規模案例爆發，市場仍有存在著許多不確定因素。反觀台灣，在疫情穩定受控下，市場仍可以見到相當正面的發展。

趙正義說，以辦公租賃市場而言，租賃需求仍十分穩健，租金相對平穩，空置率也持續下探至歷年新低2%；投資市場部分，在防疫表現相對成功、科技業大幅擴廠和市場投資信心十足下，第三季商用不動產投資額突破了歷年歷史新高來到711億元；土地市場亦持續受惠於建商積極購地開發，前三季土地投資額亦突破歷史紀錄，來到2370億元，預估全年土地總投資額將有機會突破3000億元，綜觀以上幾點，顯見投資方仍對台灣信心十足。希冀後續能在疫情穩定受控、科技業持續積極擴廠、台商回流效應加速發酵和國內游資充裕等利多條件下，除了能持續為國內不動產市場注入更多活水外，也將吸引更多外資進駐至台灣來。

不動產投資市場方面，第三季全球商用不動產投資額較去年同期相比下降44個百分點，來到美金1490億元，但較第二季下幅程度表現收斂，顯見市場有逐漸回溫的趨勢。2020年初迄今的投資額則在連續兩季較為疲軟的交易表現下，與去年同期相比下降近33%。而第三季投資市場能有較為溫和成長的表現主因在於亞太區和EMEA區交易熱度的回溫，兩區域的交易額與第二季相比皆成長近30%。

辦公市場部分，第三季全球租賃活動與去年相比年衰退46個百分點；儘管這與第二季相比有所改善，但整體需求仍呈現低迷。區域市場部分，亞太區為較為明朗的區域，第三季租賃活動年衰退僅下降5%，但歐洲區和美國則分別下降了52%和55%。所有區域的第三季空置率皆向上攀升，全球空置率微幅成長0.9個百分點，來到12.1%。

看回到亞太市場，根據仲量聯行發佈的數據顯示，2020年第三季亞太區總體不動產投資額的交易額較前季相比成長35%，但較去年同期仍減少19%。隨著投資者的投資信心恢復至2020年以來最高水平，區域內跨境市場交易活動正在逐漸增加。特別是在中國大陸、韓國、日本的經濟活動均在各自市場陸續恢復下，能觀察到不動產交易活動有復甦的趨勢，另一項值得注意的點是東京和首爾已成為2020年初至今全球不動產投資額最大的兩座城市。

(時報資訊)