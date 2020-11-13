據數名消息人士告知路透，蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)正在審視其戰略，預期大規模的氫生產需求將增加，公司尋求維持其電解部門Uhde公司的優勢。

蒂森克虜伯Uhde氯氣工程(TKUCE)目前為蒂森克虜伯旗下的一公司，為採礦、化學和肥料工廠進行設備生產，該公司亦為與義大利De Nora的合資企業，合資比例約為66比34。TKUCE亦為生產氫氣所需的氯鹼膜技術(chlor-alkali membrane)全球最大供應商。

對於TKUCE公司的新策略可能將協助蒂森克虜伯建立一新的氫能源相關優勢，目前歐盟也在加速再生燃料的生產。蒂森克虜伯拒絕對該消息進行評論。

德意志銀行評估，只要該建設性成長能達成，TKUCE的IPO估值可能在10億歐元。

蒂森克虜伯在該氯氣相關的全球市場占比為半數，其他競爭者有日本的朝日Kasei的25%，中國的北京藍星化工機械19%，以及英國的Ineos。

有鑑於符合氣候變遷目標，未來數十年將對氫能量進行顯著投資，這些資產將發展出顯著價值。TKUCE每年從氯鹼和鹽酸電解廠獲得超過4000萬噸的氯氣訂單。德國政府也提出90億歐元計畫，協助創檢全國性的氫產業，儘管市場有對氫產業是否為炒作有不同看法。

(時報資訊)