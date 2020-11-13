雖然美國總統川普多次聲稱本屆總統大選充滿舞弊，才讓民主黨候選人拜登勝選，若非如此，他早就贏了。不過，美國國土安全部於12日聲明指出「本屆大選是是美國史上最安全的選舉」，沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票，與任何舞弊情形。

美國國土安全部於12日聲明指出「本屆大選是是美國史上最安全的選舉」，沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票，與任何舞弊情形。

據《紐約時報》報導，聲明是由國土安全部下的「選舉基礎設施政府協調委員會」（Election Infrastructure Government Coordinating Council）發出，全國州選舉主管協會（National Association of State Election Directors）、全國州務卿協會（National Association of Secretaries of State）與美國選舉協助委員會（US Election Assistance Commission）也加入簽署聲明。

聲明列舉許多選務人員在選戰激烈的各州如何檢查計票的方式，並確保過程安全與可信度。對於選舉舞弊傳聞，聲明也指出「有很多無根據的聲明，讓選舉過程相關的假訊息藉機傳播，但對於美國選舉系統與基礎建設的完善，我們有十足信心」。

報導稱，這份聯合聲明剛好是在國土安全部網路安全官員魏爾（Bryan Ware）辭職的後一日。魏爾與其他資深網路安全及基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）官員因並未附和川普對郵寄選票詐欺的說法，也有其他官員稱在大選後，他們擔憂自己已上了「炒魷魚」名單。

另外，川普在數小時前推文聲稱投票設備製造商Dominion「刪除」他在全美獲得的270萬張票，並在賓州等州將投給他的數以十萬計選票轉給拜登。不過此一無根據說法已遭Dominion與賓州州務院斷然否認。

文章來源：Election officials directly contradict Trump on voting system fraud.
文章來源：The Department of Homeland Security breaks from Trump and his baseless claims of election fraud, calling this year's presidential race 'the most secure in American history'
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(中時新聞網)

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