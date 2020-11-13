雖然美國總統川普多次聲稱本屆總統大選充滿舞弊，才讓民主黨候選人拜登勝選，若非如此，他早就贏了。不過，美國國土安全部於12日聲明指出「本屆大選是是美國史上最安全的選舉」，沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票，與任何舞弊情形。

美國國土安全部於12日聲明指出「本屆大選是是美國史上最安全的選舉」，沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票，與任何舞弊情形。

據《紐約時報》報導，聲明是由國土安全部下的「選舉基礎設施政府協調委員會」（Election Infrastructure Government Coordinating Council）發出，全國州選舉主管協會（National Association of State Election Directors）、全國州務卿協會（National Association of Secretaries of State）與美國選舉協助委員會（US Election Assistance Commission）也加入簽署聲明。

NEW: Joint statement from @CISAgov @EACgov @NASSorg @NASEDorg + private sector partners are in agreement - this election was "the most secure in American history."



"There is no evidence that any voting system deleted or lost votes, changed votes, or was in any way compromised." pic.twitter.com/BLJggCABXG — Courtney Norris (@courtneyknorris) November 12, 2020

聲明列舉許多選務人員在選戰激烈的各州如何檢查計票的方式，並確保過程安全與可信度。對於選舉舞弊傳聞，聲明也指出「有很多無根據的聲明，讓選舉過程相關的假訊息藉機傳播，但對於美國選舉系統與基礎建設的完善，我們有十足信心」。

報導稱，這份聯合聲明剛好是在國土安全部網路安全官員魏爾（Bryan Ware）辭職的後一日。魏爾與其他資深網路安全及基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）官員因並未附和川普對郵寄選票詐欺的說法，也有其他官員稱在大選後，他們擔憂自己已上了「炒魷魚」名單。

另外，川普在數小時前推文聲稱投票設備製造商Dominion「刪除」他在全美獲得的270萬張票，並在賓州等州將投給他的數以十萬計選票轉給拜登。不過此一無根據說法已遭Dominion與賓州州務院斷然否認。

(中時新聞網)