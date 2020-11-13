雲林縣虎尾鎮公所今年首度舉辦參與式預算投票活動，讓民眾決定一部分預算該如何使用，投票活動將於15日截止，但目前公民參與度低，網路投票1000多票，實體投票只有500多票，虎尾鎮長丁學忠坦言宣傳力道不夠。
虎尾參與式預算由人民提的5案，選出得票數最高2案，於明年度規畫執行。本次投票活動為虎尾鎮公所首次舉辦，鎮公所祭出豐厚禮品吸引民眾出們投票，獎項包含iPhone12、家樂福禮券5000元、誠品禮券300元，只要投票就能參與抽獎，但參與度仍不如預期。
丁學忠表示，這次的提案內容以親子為主軸，民眾的投票率確實比預期低，可能是宣傳力道還不夠，下次舉辦要再加強資訊流通，讓更多人參與。
虎尾參與式預算的投票資格不僅限虎尾居民，只要年滿14歲持身分證件的公民都可以領取選單。據了解，參與投票的民眾年齡層多為40到60歲之間，年輕人參與度相對較低，且500多票當中有將近3分之1非虎尾在地居民。
丁學忠強調，雖然首屆投票參與度低，但明年一定會再續辦，提案內容可能會以長輩福利、地方建設為主軸，並且加強宣傳力道，也呼籲民眾，把握最後3天出門投票。
虎尾參與式預算投票活動將於15日下午6時截止，預計於16日上午10時於雲林記憶cool舉行開票活動。
(中時 )
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