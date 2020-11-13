◎苦撐一年熬不住 東南旅行社證實：裁員15％

國際上新冠肺炎疫情仍然嚴峻，邊境解封遙遙無期，國內大型旅行社再傳裁員，東南旅行社今證實，考量其業務緊縮因素，進行裁員15％，一切將依照相關法規辦理資遣。

◎立委集體貪汙案 丁復華認罪求減刑

台北地院審理立委集體貪汙案，今（13日）上午首度傳喚藍委廖國棟的辦公室主任丁復華。丁被檢方指控收賄180萬元，他今天全部認罪，丁的律師團則請求法官依法減刑，開庭只花約20分鐘就結束。

◎6天24例！境外移入再添8人

國際新冠肺炎疫情再爆發，我國自11月8日起至今，以連續6天出現確診個案，指揮中心今宣布，我國再增8例境外移入，發言人莊人祥今（13日）下午2時舉行記者會說明。

◎防疫關懷包縮水 北市府挨轟打腫臉充胖子

民眾陳情居家檢疫、隔離收到北市府贈送的防疫關懷包，但內容物跟宣傳樣本差很大，質疑是否遭調包或被人私吞，市議員羅智強13日查證發現，關懷包確實縮水，連說好的影音平台註冊序號跟500元電子書購物金都「偷偷取消」，讓里幹事壓力很大，痛批市府打腫臉充胖子。北市民政局對此回應，各階段內容物隨民間捐贈及預算不同。

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(中時新聞網)