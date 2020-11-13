麗寶Outlet Mall 4週年慶11月7日開打以來，在報復性買氣噴發下，首日整體來客數年成長超過3成；另因Outlet二期店櫃加入營運，預估至11月22日檔期結束，業績可望較去年同期成長7成。

麗寶Outlet表示，今年受疫情影響，消費者無法出國消費，紛紛到具歐洲風情的麗寶Outlet逛街撿便宜，帶動館內Nike、adidas、SKECHERS、New Balance、FILA、ABC Mart、Under Armour等超過40家運動品牌，成為此次週年慶最受消費者青睞的品項，整體成長幅度超過4成。

另外，隨著宅經濟爆發，按摩椅、空氣清淨機、智慧調理機等家電類別、館內HOLA Petite也順勢推出維尼聯名系列商品，擄獲一大票粉絲，還有寢具、抱枕等家飾也都換上秋冬系列，一應俱全，也擠上熱銷排行。

麗寶Outlet在全館滿千送百、聯名卡加碼回饋的加持下，週年慶買氣旺，銷售大爆發，全館品牌業績呈持續上衝，餐飲品牌如星野肉肉鍋、港點大師、新這一鍋麗寶殿等多元主題餐廳，讓消費者大啖異國美食，整體業績呈報復性成長。

(工商 )