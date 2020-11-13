米哈遊的爆款手遊「原神」10月在全球吸金2.39億美元，傲視各手遊居於收入榜冠軍，騰訊兩大王牌「王者榮耀」，「和平精英」與「PUBG Mobile」則緊追在後，大陸手遊再擴大產業的統治力。

Sensor Tower商店情報數據顯示，10月「原神」在全球App Store和Google Play吸金2.39億美元，大陸App Store的收入占31％，日本與美國分別貢獻24.5％、19％，空降全球手遊收入榜首。

騰訊的「王者榮耀」10月預估收入2.25億元，居收入榜第2，較去年同期仍大幅增長65.5％，不過在「原神」的強力挑戰下排名滑落。「王者榮耀」多達96％的收入來自大陸App Store，台灣版本則貢獻1.4％。

值得注意的是，騰訊的新作「天涯明月刀」也在期間闖出優異成績，該遊戲在10月16日才正式上市，半個月內就在大陸App Store的收入就逼近8,600萬美元，衝進收入榜第9位。

(工商 )