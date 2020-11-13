《sin 七大罪～魔王崇拜～》於今（13）公開形象代言人峮峮、木曜女神阿部瑪麗亞和五位超人氣COSER雨波、餓小璇、苔苔、喵少、沖田凜花共同飾演的七位大罪魔王們。官方表示，目前尚未預約的玩家可以至事前登錄頁進行預約，領取上市虛寶以及達成人數突破贈送的限定隸魔和魔星角色。此外，目前官方粉絲團正在進行大罪&天使聲優限量簽名版抽獎活動，有興趣的玩家千萬不要錯過。

《sin 七大罪～魔王崇拜～》事前登錄活動啟動！(圖/宇峻奧汀提供)

sin 七大罪～魔王崇拜～ COSER曝光!峮峮來了!

◎代言人首次曝光！ 各大魔王COSER代表登場

『傲慢』魔王 路西法 - 峮峮 飾演！(圖/宇峻奧汀提供)

『憤怒』魔王 撒旦 - 阿部瑪麗亞 飾演(圖/宇峻奧汀提供)

本次《sin 七大罪～魔王崇拜～》於PF33活動展場很開心邀請到龜子、Hachi∞小芭、Ryu - 琉、貍貓えま - Ema、咖啡 Cosplay、雨童 Rain、鶇等七位人氣COSER當我們的PF33展的限定大罪魔王。

活動當天現場除了準備了和大罪們豐富有趣的互動遊戲外，還有許多限量周邊的大罪專屬好禮獻給來參與活動的信徒們。當天更有加碼活動，每小時專送熱騰騰的惡魔雞排來和信徒們共享，讓信徒和大罪魔王們一同渡過一個有吃又有得玩得愉快饗宴。

今後，宇峻奧汀也將持續傾注心力打造《sin 七大罪～魔王崇拜～》遊戲內容、實體活動，盼與玩家寫下更多美好回憶，特此公開活動剪影，讓未能到場的玩家也能一睹展覽盛況。

活動當天現場除了準備了和大罪們豐富有趣的互動遊戲外，還有許多限量周邊的大罪專屬好禮獻給來參與活動的信徒們。(圖/宇峻奧汀提供)

◎事前登錄10萬人突破！

目前《sin 七大罪～魔王崇拜～》已經突破10萬人事前預約，正式上線後玩家可以領取到限定4星『隸魔』杜魯西拉和大量虛寶，只要再突破至20萬，還能再領5星『魔星』安娜塔西亞。並且邀請好友成為魔王的信徒後，上線還可領取一定數量的魔星召喚卷軸。

◎《sin 七大罪》動畫瘋上映中

10/14(六)預計上映集數

第七集：無罪的暴食（咎なき暴食）

路西法向『暴食』別西卜發起了大胃王挑戰。勝負不分上下且戰成了平局，禍不單行，路西法因腹痛而無奈被抬進了醫院治療。對於入院環境十分不滿的路西法，病狀也沒得到改善。另一方面，別西卜也帶著關於暴食的秘訣進入了醫院，並且在簾子隔開的房間中，兩人一直沒有發現對方的身份開始交談。

第八集：被解放的憤怒（解き放たれた憤怒）

由於貝利亞爾的奸計得逞，真莉亞被搶走了。而且貝利亞爾還挑撥『憤怒』撒旦說路西法籠絡了『暴食』別西卜，想使兩人激起衝突。但由於路西法因某種原因被貝利亞爾束縛的關係，而陷入了無法使出全力戰鬥的狀態，得知此事的撒旦親自解開了束縛。並在不影響人類的月球表面欲分出勝負。

目前《sin 七大罪～魔王崇拜～》事前登錄開放中。更多遊戲相關資訊和精彩活動，請持續關注官方粉絲團和事前登錄頁。

(科技)