你是肺阻塞高危險族群嗎？肺阻塞名列國人十大死因第七名多年，衛福部107年統計，台北市罹患肺阻塞人數超過12萬人，因肺阻塞的「咳、痰、喘」症狀太像感冒容易被忽略，台灣胸腔暨重症加護醫學會推動一分鐘登階自我檢測，於北中南號召全民登40萬階，舉辦「超越50、邁向80」一分鐘護你肺全民登階挑戰活動。台北榮民總醫院胸腔部柯信國醫師呼籲，若1分鐘爬不到30階，有「咳、痰、喘」症狀，就要到胸腔內科就醫檢查了。

全民登階挑戰活動 肺阻塞衛教大使邰智源鼓勵自我檢測

台灣胸腔暨重症加護醫學會推出「超越50、邁向80」一分鐘護你肺 全民登階挑戰活動，8日於台北三創熱烈展開，由肺阻塞衛教大使邰智源親自率領現場423位民眾進行一分鐘登階檢測，現場統計共爬出超過13萬階！柯信國醫師指出，台北市罹患肺阻塞人數超過12萬人，且平均每25人就有1人罹患肺阻塞，強調肺阻塞不僅會減少患者平均10年的健康年，更有可能惡化其他共病症甚至死亡，越早診斷治療，有助提升生活品質、降低死亡風險。

肺阻塞衛教大使邰智源分享，他從27歲戒菸至今快30年，了解肺部功能的重要性，於臉書發佈影片宣導一分鐘登階自我檢測，全力衝刺完成163階、將近10層樓，表示小菜一碟，更點名重量級的知名youtuber大蛇丸接力挑戰、影片上傳後更引起陳漢典、郭子乾、大蛇丸、艾力克斯、李詠嫻、李㼈、瑞瑪席丹、劉軒、youtuber蔡哥超過30位名人接力響應。

(圖/健康醫療網提供)

邰智源自曝，擔任衛教大使後，不管到哪裡都會選擇爬樓梯上樓，曾爬過10層樓不喘不腳軟，呼籲民眾都可以養成每日登階自我檢測的習慣，現場率領近423位民眾爬階，勉勵「超越昨天的自己，越爬越多階」！

肺阻塞好發40歲以上 吸菸、電子菸族群要注意

柯信國醫師指出，肺阻塞（COPD）是呼吸道長期發炎、導致無法恢復的呼吸道阻塞，以致氣體無法通暢進出呼吸道的疾病。

由於肺阻塞主要症狀「咳、痰、喘」，與感冒的症狀非常相似，很多人常以為是感冒或是老化而忽略就醫。柯信國醫師強調，當「咳」屬於長期咳嗽，或「痰」色偏白、黃，且相同活動量下，突然開始會「喘」，甚至走平地也會喘，比同齡的人慢，就要小心。

針對肺阻塞的危險因子，柯信國醫師提到，多為致使肺部發炎、損壞的環境因子，包含吸菸、二手菸、電子菸、空氣汙染、家人曾罹患肺阻塞、長期暴露廚房油煙、職業粉塵(石綿、矽、煤礦、棉屑、穀物等)、化學物質（硫酸、硝酸、氨氣）等。

柯信國醫師表示，慢性肺阻塞好發40歲以上，這類年紀的肺阻塞患者，可能惡化其他肺阻塞共病症，如心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆、憂鬱、肺癌等，柯醫師說：「合併心臟疾病會喘的更嚴重，有糖尿病則增加肺炎風險，抽菸更是肺癌高危險族群。」增加治療的難度，提醒民眾日常進行一分鐘登階自我檢測，爬不到30階或有咳、痰、喘徵兆盡快就醫。

一分鐘登階自我檢測 不到30階要就醫

自我檢測肺阻塞，計時一分鐘，計算爬階梯數：

30階以下：肺阻塞高風險族群！建議盡早至胸腔內科檢查

30-50階：肺阻塞中風險族群，請持續關注「咳、痰、喘」症狀，注意肺功能

50-80階：肺阻塞低風險族群，請繼續往超越80階邁進！

一分鐘登階自我檢測準嗎？柯信國醫師解釋，肺功能是評估肺阻塞嚴重度的指標之一，而許多開刀前病人會透過爬樓梯來檢測肺功能，是很簡單的檢測方式。

柯信國醫師鼓勵，養成每日一分鐘登階檢測習慣，及早診斷治療；不過提醒測驗時安全第一，階梯安全、光線好，若是走平地就很喘，比同年齡的人慢，走不到一百公尺，已符合肺阻塞徵兆，建議盡快至胸腔內科檢查。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)