陸軍第八軍團步兵第203旅，昨(12日)晚間驚傳一名男士官在營區內輕生事件。該名士官被同袍發現在營房內利用工具尋短，同袍上前查看時，已經無生命跡象，當時立刻向戰情回報，軍方也立刻通報憲兵隊，經勘驗後現場完整，但並未發現遺書，軍方也通知家屬，並封現場封鎖，報請檢察官到場相驗。

陸軍第八軍團指揮部表示，所屬203旅士官於昨（12）日傍晚被發現於營內疑似自我傷害已遂；案發後，單位立即封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理。

第八軍團指出，後續除全力配合檢警調查，釐清案情，並將協助家屬辦理治喪等事宜；另持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

陸軍第八軍團發言人張維新少將0965-295265

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