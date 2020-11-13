We are a mess after watching José Abreu’s reaction to being named MVP. 😭 pic.twitter.com/m76zuD11Td — MLB (@MLB) November 13, 2020

大聯盟今日公布年度MVP得主，美聯由白襪隊安打、打點「雙冠王」阿布瑞尤(Jose Abreu)獲選，在他即時連線聽聞自己奪下MVP時，先是高舉雙手露出笑容，接著趴在桌上長達75秒久久不能自已，等他抬頭時已經眼眶泛淚，阿布瑞尤是史上第28位奪下新人王後再摘MVP的選手。

大聯盟官網形容阿布瑞尤在得知自己是美聯MVP後的75秒，都是處於坐在椅子上、頭低低的，說不出話、純粹的興高采烈的狀態。他的親友們在視訊鏡頭前為他喝采，不斷說著「MVP」、給他擁抱，許久後阿布瑞尤才眼眶泛淚的抬起頭，「真的是夢想成真，無法想像這種感覺。」

阿布瑞尤是古巴判將，2013年底與白襪隊簽下合約，隔年拿下新人王，而跟著白襪闖進季後賽，阿布瑞尤已經等了7年之久。「我很感激能得到這個獎項，這是非常特殊的時刻，能和家人分享這一刻對我來說非常激動、特別。」

33歲的阿布瑞尤今年繳出3成17打擊率，60分打點是大聯盟第一，19轟是大聯盟第二，而67支安打、0.617長打率為美聯第一，今年可以說是阿布瑞尤在白襪7年生涯中表現最好的球季，此外他更是白襪隊的領袖人物，是帶領年輕球員的重要精神指標。

而在MVP票選中獲得第7名的白襪隊友安德森(Tim Anderson)也為他感到開心，「他每次比賽都不斷在進步，以成為最好的球員，他的努力也有回報。他是領袖，所能想到所有最好的詞都可以用來形容他，這個獎是對他的認可，是他應得的。」

繼2014年奪下美聯最佳新人獎後，阿布瑞尤成為史上第28位生涯拿過最佳新人、MVP獎項的球員，在他之前有鈴木一朗、紅襪傳奇林恩（Fred Lynn）等人。

(中時 )