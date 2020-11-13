萊豬進口迫在眉睫，嘉義市議員鄭光宏13日質詢嘉義市食安自治條例增訂罰則若遭中央駁回或不予核定，市府會提請司法院解釋或聲請釋憲嗎？市長黃敏惠表示，不排除，捍衛國人健康，有必要做的事一定做，22日也會上凱道反萊豬，自己的健康自己顧。

鄭光宏指出，含萊克多巴胺的美豬明年1月1日將進口來台，自蔡英文總統8月宣布至今2個多月，一直漠視民眾的食安疑慮，10多個縣市制定自治條例規範瘦肉精不得檢出。

鄭光宏指出，行政院及衛福部於10月底行文各縣市要求說明，理由是自治條例恐抵觸中央法規，若嘉義市自治條例增訂案被中央駁回，市長會提請司法院解釋或聲請大法官釋憲嗎？

黃敏惠表示，捍衛國人健康，只有一個態度，就是有必要該做任何事一定做，不相信會有無良政府做有害人民健康的事，只要有必要不排除提釋憲。

陳家平說，過去民進黨反對萊豬進口，當時的反對、堅持是對的，我們支持，希望不分藍綠朝野，22日大家一起上凱道反對萊豬。

黃敏惠說，她會參加22日反萊豬的活動，這是人民健康問題，不是政黨、政治問題，自己健康自己顧，大家要一起站出來表達意見。

(中時 )